Od polnoči v Sloveniji nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo v Sloveniji od jutri, 23. junija 2026, do vključno ponedeljka, 29. junija 2026, znašale 1,530 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,200 evra za liter kurilnega olja. Bencin se bo torej pocenil za 6,2 centa na liter, dizelsko gorivo pa za 11,1 centa za liter.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,530 evra za liter (cena pred spremembo 1,592 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 76,50 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,633 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,200 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,318 evra za liter).