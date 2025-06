Tako Slovenci v DS kot stranka SSk za udeležbo na referendumu

V luči bližnjega referenduma o vprašanju dela in državljanstva, za katerega bo mogoče glasovati v nedeljo in ponedeljek, tako slovenska komponenta Demokratske stranke kot deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost pozivata pripadnice in pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji k udeležbi.

»Poskrbimo tudi mi, kot nam veleva statut stranke SSk, da se kot pristaši demokracije udeležimo referenduma, saj je ta najlepša oblika neposredne demokracije,« so zapisali v deželnem vodstvu stranke lipove vejice. Iz SSk svoje volivce vabijo, da se glede referendumskih vprašanj odločajo po svoji vesti.

»Ta referendum je tudi priložnost, da povzdignemo glas za pravice delavk in delavcev, ki vsak dan gradijo temelje naše skupnosti, pogosto v negotovih in prekarnih pogojih,« se je v zvezi z referendumom oglasil tudi tržaški pokrajinski tajnik SSk Matia Premolin, ki sicer v svojem sporočilu ne poziva odkrito k podpori referendumskih vprašanj.

K temu, da se petkrat obkroži »da«, pa izrecno vabi slovenska komponenta DS, ki opozarja na pomembnost tematik. Referendumska vprašanja se namreč nanašajo na dve ključni področji. Prvo zadeva pridobitev italijanskega državljanstva: predlagana je sprememba, ki bi obdobje skrajšala z 10 na 5 let. Preostala štiri vprašanja posegajo na področje delavskih pravic in vključujejo: pravico do ponovne zaposlitve v primeru nezakonite odpustitve, pravično odškodnino ob odpustu v malih podjetjih, omejitev uporabe začasnih pogodb, solidarno odgovornost naročnikov v primeru nesreč pri delu. Referendum za Slovence v DS predstavlja »prvi korak k utrjevanju delavskih pravic«. Pri tem komponenta vabi k udeležbi, saj referendum predstavlja eno od temeljnih oblik demokratične participacije, ki jo zagotavlja italijanska ustava. »Ostro obsojamo javna stališča – zlasti s strani nekaterih institucionalnih predstavnikov –, ki pozivajo k neudeležbi in s tem prispevajo k razgradnji državljanske zavesti ravno v času, ko v Italiji in po vsej Evropi opažamo nevaren trend upadanja volilne udeležbe,« piše v sporočilu Slovencev v DS.