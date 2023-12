Preteklo soboto so v večernih urah tri ženske vlomile v dve hiši v središču Kopra in ukradle več kosov zlatnine, gotovino in več dragocenih predmetov, v skupni vrednosti več tisoč evrov. Pri drugem vlomu jih je zalotil lastnik in jih zadržal do prihoda policistov. Ugotovili so, da gre za tri državljanke Hrvaške, stare 23, 28 in 30 let. Privedli so jih k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse tri odredil pripor.