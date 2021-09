Tatjana Rojc vložila predlog za spremembo ustave

Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je v začetku septembra vložila predlog za začetek postopka za spremembo italijanske ustave z osnutkom ustavnega zakona. K 56. členu ustave bi tako dodali odstavek, v katerem bi bilo navedeno, da se z zakonom določi načine za zagotovljeno izvolitev poslanca – predstavnika slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini.

Prepričana je, da je čas ugoden za tovrstno potezo, saj so visoki predstavniki Demokratske stranke in Gibanja petih zvezd večkrat izrazili, da so naklonjeni rešitvi odprtega vprašanja parlamentarnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, je navedla na davišnji novinarski konferenci, kjer je z ramo ob rami s svojim sodelavcem Rudijem Pavšičem predstavila osnutek predloga. Tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je po besedah Tatjane Rojc naklonjen premiku z mrtve točke, na kateri se že vsaj dve desetletji, to je od sprejetja zaščitnega zakona, nahaja vprašanje zastopanosti slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. »Ne nazadnje pa je tu tudi podpora slovenske diplomacije,« je še dodala senatorka in izpostavila, da je vprašanje slovenskega parlamentarca v Rimu vedno prisotno na bilateralnih srečanjih med Slovenijo in Italijo, tudi tistih na najvišjem nivoju.