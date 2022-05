Tekma s časom za nekdanje fašistično taborišče

Edina rešitev, da bi nekdanje fašistično taborišče v Viscu v južni Furlaniji zaščitili pred propadom in torej pred pozabo, je ta, da bi vsaj del območja razglasili za državni spomenik. V to je prepričan profesor Ferruccio Tassin, ki se že leta vztrajno bori za vsaj delno zaščito nekdanjega taborišča, kjer so bili do kapitulacije Italije septembra 1943 v glavnem zaprti Slovenci.

Tassin in njegovo društvo Terre di confine (Ozemlja na meji) so na praznik osvoboditve pred vhodom v nekdanje taborišče znova opozorili javnost in predvsem pristojne državne, deželne in občinske ustanove na klavrno stanje, v katerem se nahaja kraj trpljenja, na katerega spominja le spomenik. Slednji je dostopen le ob nekaterih priložnostih (npr. na dan mrtvih), medtem ko je bilo nekdanje taborišče 25. aprila zaprto. Uradno iz varnostnih razlogov, v resnici pa, ker je območje zapuščeno in propada ter zanj ni nobenih razvojnih načrtov, opozarja Tassin. Njegova prizadevanja med drugim podpira pisatelj Boris Pahor, za rešitev Visca pred pozabo se je zavzel tudi predsednik republike Giorgio Napolitano. Očitno zaman, žal.