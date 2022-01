»Težav z zaščito ni, a tu je Italija«

Za komentar o izjavi poslanca stranke Naprej, Italija in čedajskega podžupana Roberta Novellija, ki meni, da je bila vključitev Občine Čedad v območje izvajanja zaščitnega zakona neupravičena, smo zaprosili tamkajšnjo prvo občanko Danielo Bernardi.

»Ne morem komentirati izjav, ki jih izrečejo drugi. Vsak nosi odgovornost za svoje besede,« je dejala Bernardi in ob tem poudarila, da je vedno dobro sodelovala z drugimi župani iz Benečije kot tudi s tistimi iz bližnjih občin v sosednji Sloveniji. Združeni so v prizadevanjih za promocijo lokalne kulture in ozemlja. Omenila je plodno sodelovanje z društvom Trinko in njegovo predsednico Jole Namor, s katero so »vedno imeli odlične odnose in take tudi nameravam ohraniti,« ter da si namerava še naprej prizadevati za dejavnosti, ki združujejo, ne pa razdvajajo.

Na vprašanje o tem, kaj sama meni o vključitvi Čedada v območje izvajanja zaščitnega zakona, ki ji Novelli oporeka, je odvrnila, da ni problem v zaščiti, v kateri ne vidi težav. »Izhodiščna točka je, da smo vsi Italijani,« meni čedajska županja. Na pripombo, da to ne nujno drži, je odvrnila: »Če komu to ni všeč, lahko tudi gre kam drugam,« ter nadaljevala, da »smo vsi Italijani, a vsak s svojimi koreninami, ki jih vsakdo hoče ohraniti – s svojo kulturo, narečjem in vse to mora biti mogoče. A ponavljam, izhodišče je, da je tukaj Italija. To bi pa rada poudarila.«

Po zagotovilu, da v zaščitnem zakonu ni kakih posebnih ozemeljskih zahtev ali namigov, ki bi trdili, da Čedad ni v Italiji, se je ton pogovora unesel. »Obstajajo tudi ljudje, ki jih negovanje svojih korenin zanima, in taki, ki jim to ni blizu. Vse to je v svobodni in demokratični Italiji mogoče. Vsak naj izbere zase, osebno tega nikoli ne bi ovirala. Nikoli nisem in upam, da nikoli ne bom imela opravka s slovenskimi jezikovnimi manjšinami, ki bi se odločale za dejanja, ki bi v naši družbi povzročala nemir. Tega v Čedadu, kjer sem rojena in še vedno živim, ne pomnim,« je ocenila Bernardi. Ob tem je dodala, da je dobrodošlo, da lahko vsakdo, če si tega želi, neguje svoje korenine – »na korekten način, ne da bi pri tem motil druge«.