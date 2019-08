Tito ostane (polemika tudi)

Medtem ko Unija Istranov s podporo Lige spet zahteva preklic italijanskega državnega odlikovanja Josipu Brozu Titu, so se v Parmi odločili, da ne bodo spremenili imena ulice, ki nosi ime po pokojnem jugoslovanskem predsedniku. Zahtevo po spremembi imena ulice je postavila Liga, občinski svet pa se je s z veliko večino glasov odločil, da bo Titova ulica ostala.

Proti spremembi imena so se zaradi težav z osebnimi dokumenti (treba bi jih bilo zamenjati) opredelili tamkajšnji prebivalci, ki sicer tudi zgodovinsko gledano nimajo nič proti Titovi ulici. Da bo slednja ostala, se je zavzel zlasti župan Federico Pizzarotti, nekdanji zastopnik Gibanja 5 zvezd, ki danes vodi občansko gibanje. Namesto, da se ligaši tako vehementno ukvarjajo s Titom, naj se raje zamislijo o aferi domnevnega ruskega financiranja stranke,« je na seji občinskega sveta poudaril župan Parme, ki je bil zaradi tega in zaradi Tita deležen zelo ostrih kritik tako Lige kot desno usmerjenih strank. Očitajo mu tudi, da v Parmi ne primerno obeležujejo dneva spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre.