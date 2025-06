Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala

V naslednjih dneh se bo po nižinah stopnjevala toplotna obremenitev. Največja bo v sredo in četrtek, nato bo prehodno nekoliko popustila, opozarja Arso. Za danes in jutri je objavil rumeno opozorilo, za sredo in četrtek ter za Primorsko tudi v petek pa je zaradi toplotne obremenitve objavil oranžno opozorilo. »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« med drugim piše v oranžnem opozorilu. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« med drugim opozarjajo.

Za jutri je Arso z izjemo Primorske objavil tudi rumeno opozorilo zaradi neviht.

Ves teden bo prevladovalo sončno vreme. Danes in jutri popoldne pa bodo v gorskem svetu nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močne in se bodo širile proti ostalim predelom. Najmanj verjetne bodo ob morju.