Tovornjak izgubil tovor pomaranč

Na avtocesti A23 je danes zjutraj ob 6.20 tovornjak malo po vozlišču pri Palmanovi v smeri Vidma zapeljal s cestišča, pri čemer se je prevrnil priklopnik. Izgubil je tovor pomaranč, ki so padle na vozni pas.

Na kraj so prispeli reševalci in osebje družbe Autovie Venete, ki so odpravljali posledice nesreče. Vozila v smeri Vidma so preusmerjali na prehitevalni pas. Nastajali so zastoji, zlasti med cestninsko postajo pri Palmanovi in razcepom za avtocesto A23 ter med San Giorgiom in vozliščem pri Palmanovi.