Zbirali bodo podpise za slovenske jasli na Krasu

V tržaški občini obstaja en sam slovenski oddelek občinskih otroških jasli poleg konvencije z zasebnimi jaslimi v Dijaškem domu. Obe se nahajata v mestnem središču in skupno nudita 30 mest.

»Več kot dvajset let si prizadevamo, da bi tudi na Krasu odprli slovenski oddelek jasli za otroke od 3 do 36 mesecev. Občina Trst trdi, da ni zadostnega povpraševanja, kljub temu, da nima nobenega podatka o realni potrebi in kljub dejstvu, da so slovenski otroški vrtci na Krasu dobro obiskani,« piše v sporočilu za medije krožkov Demokratske stranke za vzhodni in zahodni Kras. Oba krožka pozivata prebivalce, da podprejo predlog, da se tudi na Krasu odpre slovenski oddelek občinskih jasli in da ob tem izrazijo tudi preferenčno lokacijo.

Zbiranje podpisov se bo pričelo v sredo od 16. ure do 18.30 v Domu Brdina na Opčinah (Proseška ulica 109) in se bo nadaljevalo v soboto, 13. aprila, od 10. ure do 12.30 na Proseku, na Opčinah in v Bazovici.

Omenjena krožka poudarjata, da želita s to pobudo dati svoj konkreten doprinos k prizadevanjem zadnjih tednov (v soboto je vsa leva sredina zahtevala odprtje slovenskih jasli pri Sv. Ivanu), s ciljem, da bi občina okrepila in razširila usluge za najmlajše.