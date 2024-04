Športel s predstavniki kriške Vesne

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika kriške Vesne Roberta Vidonija, nogometnega trenerja Danila Venanzija in kapetana članske ekipe Jana Košuto. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago odbojkaric Zaleta ZKB FerroJulia v C-ligi ter derbi nogometne 2. amaterke lige med Vesno in Primorjem, kamere deželnega sedeža Rai pa izjavo Jadranovega košarkarja Matije Baticha po doseženem obstanku v meddeželni B-ligi in zmago Kontovelovih košarkarjev v uvodnem krogu končnice za obstanek v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Vesnin nogometaš Ambrož Vidoni.

