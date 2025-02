Tovornjak, ki je prevažal kamenje, pristal na boku

Cesto med Divačo in Lokvijo so dopoldne zaprli za promet zaradi tovornjaka, ki se je prevrnil, pri čemer se je na vozišče stresel tudi tovor kamenja, poročajo Primorske novice. Že takoj po nesreči je bilo jasno, da bo cesta dlje časa zaprta.

Nesreča na cesti med Lokvijo in Divačo (na koncu naselja Divača, pri Gabrovem naselju) se je pripetila okoli 10.30. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da je 25-letni voznik, doma z območja Ljubljane, s tovornjakom peljal od Lokve proti Divači, pri čemer je zapeljal preblizu desnemu robu in izgubil nadzor nad vozilom. Zaneslo ga je na drugo stran ceste, kjer se je tovornjak prevrnil na desni rob. Voznik tovornjaka se je v nesreči lažje poškodoval, reševalci in zdravnica so ga oskrbeli na kraju nesreče.

Tovor, ki se je razsul na cesto, je poškodoval tudi osebni avtomobil koprske registracije, ki je pripeljal iz nasprotne smeri, ter kamnite plošče in folijo na bazenu pri eni od bližnjih hiš. Na prizorišče nesreče so poleg policistov prihiteli tudi sežanski poklicni gasilci s tremi vozili. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče, predvsem dvigovanja poškodovanega tovornjaka ter odstranjevanja kamenja, bo cesta predvidoma zaprta še nekaj časa.