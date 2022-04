Tovornjak na primorski avtocesti prehitro vozil in močno vijugal

Mimoidoči voznik je v soboto dopoldne na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami opazil tovorno vozilo romunskih registracij, ki je močno vijugalo, in poklical policiste. Koprski policisti so tovornjak prestregli in ustavili pri Povirju. Vozniku, 48-letnemu romunskemu državljanu, so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,17 mg/l. Z ogledom posnetkov videonadzornih kamer, so ugotovili, da je med vožnjo res vijugal, poleg tega je tahograf tudi pokazal, da je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost. Policisti so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa sledi obdolžilni predlog.