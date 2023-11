V Vidmu na Trgu Rita Levi Montalcini je danes zjutraj traktor trčil v skiro in podrl 40-letnika, ki se je z njim peljal. Videmski lokalni policisti so ugotovili, da je moški s skirojem prečkal cesto na prehodu za pešce, ko ga je traktor podrl in je padel na cestišče. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z lažjimi poškodbami.