Traktor zmečkal 30-letnega voznika

Ob gospodarskem poslopju v Mihelah je 30-letni voznik traktorja s silosno prikolico v petek zapeljal čez rob betonskega gnojnika, zaradi česar sta traktor in prikolica zdrsela približno 4 metre v globino, poročajo Primorske novice. Voznik je ostal ukleščen pod traktorjem.

Po pozivu Regijskega centra za obveščanje Postojna so posredovali gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj in ugotovili, da je voznik traktorja zaradi hudih poškodb na kraju umrl. V nadaljevanju so z zahtevnim tehničnim posegom dvignili prikolico in traktor ter izvlekli truplo pokojnega. Zdravnica je na kraju potrdila smrt. Delovna stroja sta bila ustrezno zavarovana. Gasilci so naposled pomagali pri prenosu voznika v vozilo pogrebnega zavoda. Intervencijo so zaključili ob 23.30.