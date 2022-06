Trgovcem, ki nočejo kartic, od jutri denarne kazni

Ko je govor o tehnološkem napredku, Italija navadno caplja za evropskim povprečjem. To velja tudi za področje brezgotovinskega plačevanja, na katerem se jutri obeta pomembna novost. Vsaj na papirju, šele čas pa bo pokazal, kako bo z dejansko prakso. Z jutrišnjim dnem namreč stopajo v veljavo kazni za trgovce, obrtnike in ponudnike storitev, ki ne nudijo možnosti plačevanja s kartico, pa naj bo ta debetna, kreditna ali predplačniška. Če bo trgovec ali ponudnik storitev zavrnil plačilo s kartico, mu za vsako zavrnjeno transakcijo grozi 30 evrov kazni, k tem pa bo treba prišteti še štiriodstotno vrednost zavrnjenega plačila.

Za ponazoritev: če bo kupec račun v višini 100 evrov želel plačati s kartico, a mu trgovec tega ne bo omogočil, bo zanj predvidenih 34 evrov kazni. Seznam dejavnosti, kjer bodo morali začeti sprejemati plačevanje z magnetnim plastičnim pravokotnikom, je dolg in zaobjema vse od obrti, kot so mizarstvo in inštalaterstvo, do gostinskih dejavnosti, med katerimi so tudi bari, in trafike. Tudi razni biroji in pisarne bodo morali na pult postaviti terminal.

Obvezno nudenje možnosti plačevanja s karticami sicer v Italiji na papirju obstaja že osem let oz. od 30. junija 2014. A takrat za kršitelje niso predvideli sankcij, zato so mnogi trgovci in ponudniki storitev tudi po letu 2014 vztrajali brez POS terminalov. Spet drugi so se z njimi opremili, a so v kartično plačilo privolili le nad določenim zneskom.