Trije mrtvi in sedem poškodovanih v hudi prometni nesreči

Okoli 13.30 se je v občini Zoppola na Pordenonskem zgodila zelo huda prometna nesreča, ki je terjala vsaj tri življenja. Sedem ljudi je še poškodovanih, od katerih je eden v kritičnem stanju.

Po trenutnih podatkih naj bi na državni cesti Cimpello-Sequals trčila tovorno vozilo in športno terensko vozilo, to pa naj bi se nato zaletelo v mimo vozeči rešilec. Umrli so voznik tovornega vozila ter medicinski tehnik in pacient v rešilcu.

Na kraj nesreče so pred 14. uro prihiteli gasilci, reševalci in policisti, ki poskušajo ugotoviti dinamiko tragične nezgode.

O podrobnostih bomo sproti poročali.