ZKB še naprej z odličnimi rezultati in rastjo

Zadružna kraška banka Trst Gorica je tudi v poslovnem letu 2023 beležila rast in odlične rezultate z rekordnim obsegom poslovanja ter izboljšanjem kazalcev kritja nerednih kreditov in kapitalske ustreznosti ter krepitvijo posojil in števila komitentov. To izhaja iz današnjega (12. maja) dopoldanskega rednega občnega zbora banke, ki je potekal v tržiškem Kinemaxu ob prisotnosti 407 članov na skupnih 3897 in kjer so tudi podelili štipendije 65 uspešnim mladim s Tržaškega in Goriškega. Prisotni člani so odobrili računovodski izkaz, ki sta ga predstavila direktorica Emanuela Bratos in pomočnik Dean Rebecchi in kaže bilanco v višini 745.644.880 evrov in čisti dobiček 4.519.119 evrov, celoten obseg poslovanja v letu 2023 pa znaša rekordno vsoto 1,359 milijarde evrov, kar pomeni za 69,20 milijona evrov oz. 5,40 odstotka več kot v letu 2022. Skupne vloge beležijo 7,27-odstotno rast, v lanskem letu so podelili 840 novih kreditov za 85 milijonov evrov. Izboljšal se je tudi količnik kapitalske ustreznosti Cet 1 ratio, ki je znašal 20,24 odstotka, kritje nerednih kreditov pa je doseglo raven 90 odstotkov. Število komitentov je naraslo na 23.720 (457 več), pristopilo je 174 novih članov. Odprtih je bilo 593 novih transakcijskih računov (skupno jih je bilo lani 20.267), krepi se uporaba digitalnih bančnih storitev in svetovanja, pri čemer je cilj prihodnosti zlasti poslovanje in svetovanje podjetjem. Predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič je izpostavil zlasti osrednji cilj banke, ki je skupno dobro. Pri tem je izpostavil zlasti povezanost z ozemljem in skupnostjo s sodelovanjem z najrazličnejšimi krajevnimi stvarnosti in pomočjo, ki je znašala lani 375.000 evrov. Izpostavil je tudi pomoč Sloveniji ob lanskih poplavah in pozornost do mladih. O delovanju skupine ZKB mladi je posebej poročal Aleks Rupel, medtem ko so navzoče pozdravili podpredsednik SDGZ Peter Sterni, predsednik LAS Kras David Pizziga, predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, predsednica zveze zadrug Confcooperative Alpe Adria Serena Mizzan, deželni svetnik SSk Marko Pisani in član vodstva SKGZ Livio Semolič, medtem ko so prebrali tudi pismo izvršnega direktorja skupine Cassa Centrale Banca Sandra Bolognesija ter predstavili spletni glosar slovenske bančne terminologije. Ob ostalih točkah dnevnega reda so člani na koncu tudi potrdili dosedanji članici upravnega odbora Majo Vrtovec in Petro Maronese, nova članica uprave pa je Miriam Ota.