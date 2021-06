Tržačan proti Orbanu

Luca Visentini (po rodu je Furlan, a živi v Trstu, kjer je bil pokrajinski in deželni tajnik UIL) se kot generalni sekretar Zveze evropskih sindikatov (European Trade Union Confederation-ETUC) veliko ukvarja z najbolj perečimi sindikalnimi in socialnimi problemi v Evropi. ETUC je vzel pod drobnogled Madžarsko ter jo v dnevniku Corriere della Sera označil za skrajno liberistično oligarhijo, ki se v marsičem zgleduje po ruskem modelu. Visentiniju in njegovi zvezi ni všeč nova madžarska zakonodaja, ki omogoča delodajalcem, da v vsakem trenutku lahko odslovijo delavce, med pandemijo pa so bile čez noč izničene kolektivne delovne pogodbe. Novinar Federico Fubini piše, da se je vlada Viktorja Orbana katastrofalno soočila s koronavirusom, v krizi pa bogatijo in se okoriščajo Orbanovi sodelavci in celo družinski člani. Madžarski koncern MOL je pred nekaj dnevi odkupil družbo OMV Slovenija (bencinski servisi), madžarska banka OTP, ki ima v Sloveniji že v lasti SKB banko, je kupila Novo kreditno banko Maribor (NKBM) ter tako postala največji “igralec” na slovenskem bančnem trgu.

Prihodnje leto bodo na Madžarskem parlamentarne volitve. Corriere della Sera piše, da je ponovna Orbanova zmaga pod velikim vprašajem in da je po trenutnih anketah v vodstvu opozicija, ki jo vodi liberalno usmerjeni župan Budimpešte Gergely Karàcsony. Na zadnjih volitvah je Orbanova stranka Fidesz dobila absolutno večino glasov.