Tržaška dobila psihologa, Goriška bo morala počakati

V nedavno objavljenem kadrovskem načrtu tržaško-goriškega javnega zdravstvenega podjetja (Asugi) sta dve novici, ena dobra, druga slaba. Ena se tiče Tržaške, druga Goriške.

Decembra smo na tržaških straneh poročali o kadrovski stiski Slovenske socio-psihopedagoške službe (SSPPS) po upokojitvi psihologinje, ki je tam delovala. Vrzel bodo, kot je navedeno v omenjenem dokumentu, zapolnili z zaposlitvijo višjega psihologa. Kdaj se bo to zgodilo, še ni jasno: natečaj za prosto delovno mesto namreč še ni bil objavljen, pričakovati pa je, da se bo to zgodilo v kratkem. Zaposlitev sicer ni pod vprašajem, saj je bila objavljena v kadrovskem načrtu, ki ga je podpisal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana.

Tržaška SSPPS skrbi za približno 400 otrok, na razpolago pa ima - trenutno, dokler ne nadomestijo upokojene strokovnjakinje - dva psihologa, eno medicinsko sestro, psihoterapevta in logopedinjo. Slednji so ob koncu leta, ko ji je zapadla pogodba za določen čas, obnovili pogodbo, spet za določen čas, do junija 2024. V Trstu pa že več let čakajo na ustrezne prostore, v katerih bi SSPPS lahko delovala, po možnosti pri Sv. Ivanu.

V Gorici brez zagotovil

Na Goriškem žal tokratni kadrovski načrt ni prinesel razloga za veselje. V razpredelnici, kjer so v dokumentu z datumom 15. februarja 2024 navedene predvidene zaposlitve vodstvenega osebja, sta dve koloni: ena za tržaško območje, druga za goriško. Če je v »tržaški« koloni omenjena zaposlitev višjega psihologa za SSPPS, je »goriška« kolona prazna, v njej je natisnjena le poševnica. Nobene zaposlitve, torej.

Na Goriškem ni samostojne Slovenske socio-psihopedagoške službe, kakršna deluje na Tržaškem. Ne zato, ker nihče ne bi opozoril na potrebo po vzpostavitvi tovrstne strukture: pristojni organi, denimo goriška občina v osebi odbornice Silvane Romano, so na predlog predstavnikov slovenske narodne skupnosti že večkrat Asugi opozorili, da bi bilo treba tudi za Goriško, tako kot je bilo storjeno na Tržaškem, poskrbeti za samostojno službo.

Dokler te ni, podporo slovenskim otrokom nudijo pod okriljem goriškega oddelka za nevrorazvojne motnje in psihopatologijo v obdobju odraščanja, ki sodi pod okrilje zdravstvenega podjetja Asugi, vodi pa ga Boris Černic. Povpraševanje po zdravstvenih storitvah v slovenskem jeziku je na tem področju izdatno, kot smo novembra lani opozorili na goriških straneh, precej večje od tistega, ki mu lahko zadosti trenutno angažirano osebje z znanjem slovenskega jezika.

Generalni direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana je včeraj izrazil možnost, da bi lahko v prihodnosti tudi na Goriškem po tržaškem zgledu uredili samostojno slovensko službo, za kar pa bi bilo seveda treba pripraviti specifičen natečaj. Možnost torej je, zagotovil pa (še) ni.