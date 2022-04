Tržaška vina na sejmu Vinitaly

Na prestižnem vinskem sejmu Vinitaly, ki se je začel včeraj v Veroni in bo potekal do četrtka, so bila včeraj prisotna tudi tržaška vina. LAS Kras je poskrbel, da sta dva vinarja sodelovala pri projektu »Il mito della Malvasia« (Mit malvazije), nosilec katerega je GAL del Ducato (LAS iz Parme).

Vina Rada Kocjančiča in Sandija Škerka so bila vključena v ekskluzivno Master Class degustacijo skupaj s številnimi sredozemskimi malvazijami. Udeleženci so spoznali in degustirali vina iz šestih različnih območij, in sicer od grške Monemvazije, mesta, po katerem je vino dobilo ime, prek Istre in Krasa, mimo Piacenze in Parme do Liparskih otokov. Sodelovanje med agencijama LAS Kras in GAL del Ducato se bo nadaljevalo tudi v bodoče, saj bodo kraški vinarji v kratkem prejeli vabilo za sodelovanje na festivalu malvazij v kraju Sala Baganza, ki je na programu meseca maja.

Mednarodni vinski sejem Vinitaly je pravo mednarodno križišče trendov in nudi prisotnim 4400 podjetjem iz 19 držav veliko možnosti za poslovanje, pozicioniranje in inoviranje. Dolgo pričakovana izvedba, letos že štiriinpetdeseta, se vrača po dveletnem prisilnem premoru.