Tržaški protest podoben rimskemu

»Kljub temu, da tržaški prefekt ni dovolil protesta, so se pred vhodom v pristanišče zbrali demonstranti,« je italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese poročala v poslanski zbornici. Demonstranti so preprečili raztovarjanje in natovarjanje 700 tovornjakov, zato se je »prefekt odločil, da združi izredni odbor za varnost. Sklenili so, da bodo protest prekinili in protestnike odgnali. Napetost se je stopnjevala in shod je degeneriral, zato je policija uporabila vodne topove in solzivec,« je še dejala ministrica in primerjala tržaški protest z dogajanjem v Rimu in s shodi proti palači Chigi in Montecitorio.