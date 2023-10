Tudi Elifriulia iz Ronk z reševalnimi helikopterji za Hrvaško

Hrvaška bo s prihodnjim letom prvič razpolagala z lastnimi reševalnimi helikopterji oz. s helikoptersko reševalno službo. Sedemletno pogodbo, vredno 62,5 milijona evrov, so danes v Zagrebu podpisali predstavniki hrvaške vlade in predstavniki mednarodnega konzorcija, ki je zmagal na razpisu, pri katerem sodelujejo družbe EliFriulia iz Ronk, španska Eliance helicopter global services iz kraja Sabadell pri Barceloni in hrvaška Eli-Adriatik iz Matuljev. V kliniko Dubrava v Zagrebu, kjer so podpisali pogodbo, je danes priletel helikopter Airbus H 145.