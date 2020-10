Tudi Obalno-kraška regija »rdeča«

Tudi Obalno-kraška regija, ki zajema občine Ankaran, Divača, Hrpelje Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana, bo odslej »rdeča«, poročajo Primorske novice. Bila je še zadnja oranžna regija v državi, za katero so veljali nekoliko manj strogi ukrepi, toda epidemiološko stanje se je poslabšalo. Včeraj je število okužb z novim koronavirusom preseglo mejo 140 aktivnih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in se povzpelo na 170. To pomeni, da bo tudi Obalno-kraška regija odslej uvrščena med rdeče regije. Predvidoma danes popoldne bodo objavili odlok v Uradnem listu, kar pomeni, da bodo ukrepi za rdeče regije začeli veljati od jutrišnjega dne.

V rdečih regijah veljajo strožji začasni ukrepi, med drugim obvezno nošenje zaščitne maske na javnih krajih, prepoved ponujanja športno-rekreativnih storitev v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter prepoved gostinskih dejavnosti, razen v nastanitvenih obratih, kjer je dovoljena le postrežba za mizo. Prepovedano je med drugim prehajanje v druge regije.