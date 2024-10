Tudi Slovenci izrezovali buče

Danes marsikje praznujejo noč čarovnic (Halloween), ki izhaja iz keltske tradicije. Čeprav je prevzeta iz ZDA, so nad njo navdušeni številni, zlasti najmlajši. Izrezane buče so že skoraj kultne. So pa jih res izrezovali le Kelti?

Etnologinja Jelka Pšajd iz Pokrajinskega muzeja Murska Sobota je za STA razložila, da izrezovanje buč in postavljanje sveč vanje ni nov pojav. Bil je povezan z godom sv. Lucije (13. decembra). S tem so zaznamovali prehod v temni del leta, ko naj bi se živi srečevali s pokojnimi, je pojasnila. Po njenih besedah so takratne šege izhajale iz predkrščanskega verovanja in izražale simbolno moč svetlobe. Skušali so ji pomagati, da bi dlje vztrajala.

»Ta danes pozabljena tradicija je imela globlji pomen, saj so se na tak način želeli obvarovati pred temo,« je poudarila.