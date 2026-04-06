Tudi v Benetkah preventivno omejujejo distribucijo goriva

V štirih italijanskih letališčih, med katerimi je tudi beneško, bo do četrtka, 9. aprila, razpoložljivost reaktivnega goriv »zmanjšana« oziroma »omejena«. Kot poročajo italijanski mediji, gre za previdnostni ukrep za bolj smotrno uporabo kerozina, katerega dobava je zaradi zaprtja Hormuške ožine nekoliko upočasnjena. Pri Air BP, oddelku britanske družbe BP, ki oskrbuje letala z gorivom, so pojasnili, da bodo v naslednjih dneh zgolj nadzorovali distribucijo goriva. Natančneje bodo imeli prednost zdravstveno-reševalni in državni leti oziroma leti, ki trajajo več kot tri ure. Ukrep bo veljal še za letališča Milano Linate, Antonio Canova v Trevisu in Guglielmo Marconi v Bologni.

Omenjene omejitve pri oskrbi z letalskim gorivom na letališčih za zdaj ne vplivajo na promet, vendar letalski prevozniki in mednarodne organizacije vse glasneje opozarjajo, da bi se lahko ob dolgotrajnejši zaostritvi razmer evropski trg kmalu znašel pred resnimi težavami. Družba Ryanair že opozarja, da se bodo letalske karte v prihodnje zagotovo podražile. Pri Lufthansi pa so zelo zaskrbljeni zaradi možnih ozkih grl pri razpoložljivosti letalskega goriva, če bi se vojna nadaljevala. Kot so zapisali, se težave namreč že pojavljajo na nekaterih azijskih letališčih. Lufthansa se je sicer zavarovala pred cenovnimi skoki z vnaprejšnjim nakupom 80 odstotkov svojih potreb po gorivu za leto 2026, vendar bi lahko rast cen kljub temu vplivala na poslovanje družbe.