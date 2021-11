Tuji dopisniki slišali o Proseku in prosekarju

»Kraški vinogradniki delajo v zelo težkih zemljepisnih pogojih in proizvajajo odlična vina, zato njihove zahteve zaslužijo ne samo pozornost, temveč tudi konkretne rešitve,« je na novinarski konferenci na rimskem sedežu Združenja tujega tiska dejal kmetijski minister Stefano Patuanelli. Na srečanju, ki je bilo namenjeno »vinski vojni« med Italijo in Hrvaško o priznanju dalmatinskega prošeka, so bili večkrat omenjeni Prosek, prosecco in prosekar.

Na Prosek in prosekarja je ministra iz vrst Gibanja 5 zvezd opozoril rimski dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec, ki je izpostavil sporazum iz leta 2009 (t. i. protokol) med italijansko in deželno vlado ter predstavniki tržaških vinogradnikov, z (ne)izvajanjem katerega na Proseku in na Krasu nikakor ne morejo biti zadovoljni. Slovenski novinar je tudi podčrtal, da evropska geografska zaščita vina sloni na imenu kraja in je neizpodbitno, da je Prosecco dobil ime po Proseku.

Patuanelli, ki je doma iz Trsta, je pred tujimi dopisniki priznal, da omenjeni dogovor res ni izpolnil vseh pričakovanj in da bo treba konkretno »uravnotežiti zaščito prosecca z zaščito prosekarja«, kar se očitno doslej ni dogajalo. Napovedal je tudi nadaljnja soočenja s kraškimi vinogradniki in predstavništvom slovenske manjšine, s katero – je poudaril – vzdržuje zelo dobre odnose.