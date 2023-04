Ubežnik prečkal italijansko-slovensko mejo

V italijanskih medijih močno odmeva zgodba ruskega državljana Artjoma Ussa, ki je v domovino zbežal iz hišnega pripora v okolici Milana. Tam je čakal na izročitev pravosodnim organom ZDA, kjer je osumljen vohunjenja in raznih prekrškov gospodarske narave, vključno s kršitvijo embarga nad Rusijo. Uss je sin Aleksandra Ussa, vplivnega sibirskega politika in člana Putinove stranke.

Iz poročanja medijev kaže, da je Uss z avtom pobegnil iz okolice Milana in nato na Tržaškem prečkal italijansko-slovensko mejo, nato preko Slovenije in Hrvaške dospel v Srbijo, od koder naj bi z letalom priletel v Moskvo. Italijanski preiskovalci so ugotovili, da je Uss potoval s ponarejenim osebnim dokumentom, pri organizaciji in izvedbi bega pa mu je pomagala očitno dobro izurjena skupina ljudi. Dnevnik La Repubblica piše, da so Ussovo prečkanje meje s Slovenijo posnele tudi nadzorne kamere.