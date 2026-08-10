Ujemite v objektiv trenutke s Primorskim dnevnikom

Drage bralke, dragi bralci! Fotoutrip je tradicionalna in priljubljena rubrika Primroskega dnevnika, ki jo že dolgo let sooblikujete prav vi.

Kot mnogi že veste, smo radovedni, kje in kako preživljate svoj čas s Primorskim dnevnikom, kam se odpravljate na počitnice, a tudi kako poteka vaš domači vsakdan. Ujemite te trenutke v svoj objektiv, pa tudi tiste, ki jih delite s Primorskim dnevnikom na spletu ali v aplikaciji: veseli bomo prav vsakega vašega Fotoutripa!

Fotografije nam pošljite na naslov fotoutrip@primorski.eu. Vaše posnetke bomo objavili tako na spletni strani kot v časopisni izdaji.