VREME
DANES
Ponedeljek, 10 avgust 2026
Iskanje
Fotoutrip

Ujemite v objektiv trenutke s Primorskim dnevnikom

Dolgoletna rubrika Fotoutrip tudi poleti pričakuje vaše fotografije

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
9. avg. 2026 | 7:00
    Ujemite v objektiv trenutke s Primorskim dnevnikom
    Primorski dnevnik in VS Primorsko se v vročem poletnem jutru hladita v pevski sobi Zvonka Vidaua (FOTOUTRIP)
Dark Theme

Drage bralke, dragi bralci! Fotoutrip je tradicionalna in priljubljena rubrika Primroskega dnevnika, ki jo že dolgo let sooblikujete prav vi.

Kot mnogi že veste, smo radovedni, kje in kako preživljate svoj čas s Primorskim dnevnikom, kam se odpravljate na počitnice, a tudi kako poteka vaš domači vsakdan. Ujemite te trenutke v svoj objektiv, pa tudi tiste, ki jih delite s Primorskim dnevnikom na spletu ali v aplikaciji: veseli bomo prav vsakega vašega Fotoutripa!

Fotografije nam pošljite na naslov fotoutrip@primorski.eu. Vaše posnetke bomo objavili tako na spletni strani kot v časopisni izdaji.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: