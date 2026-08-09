Višek vročine predvidoma okrog velikega šmarna, nato verjetna sprememba

Vročinski val se bo po današnji delni in kratkotrajni osvežitvi v prihodnjih dneh v FJK nadaljeval s polno paro. Subtropski anticiklon se krepi, k nam bo spet dotekal iz dneva v dan toplejši zrak. Do vključno prihodnje nedelje, 16. avgusta, bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme. Rahlo manj vroče bo, kot kaže, predvidoma prehodno sredi tedna, verjetno v sredo, ko bo zapihala manj vroča burja. Drugače bodo najvišje dnevne temperature ves prihodnji teden zlasti na Goriškem spet vseskozi presegale, mestoma tudi občutno, 35 stopinj Celzija, proti koncu tedna, vključno z velikim šmarnom, pa se bodo na Goriškem lahko spet približale 40 stopinjam Celzija. Ob morju bodo temperature povečini presegale 30 stopinj Celzija s kakšnim morebitnim prehodnim izrazitejšim viškom. Kljub veliki vročini kaže, da bodo najvišje dnevne temperature povečini za kakšno stopinjo Celzija nižje kot v preteklih dneh. Podobno kaže tudi za noči, ki bodo v FJK vsaj občasno tropske in mestoma »supertropske«, vseeno pa rahlo manj vroče kot v minulem obdobju. Vročina bo torej spet pritisnila, možno pa, da smo najhuje že dali skozi.

Do vremenske spremembe z osvežitvijo naj bi po zdajšnjih izračunih prišlo v dneh po velikem šmarnu, predvidoma od ponedeljka, 17., ali torka 18. avgusta. Tedaj naj bi se bolj svež in vlažen severnoatlantski zrak začel poglabljati nad Evropo in od severozahoda začel izpodrivati subtropski zrak. Prišlo naj bi do poslabšanja z verjetnimi padavinami in ohladitvijo. Ozračje naj bi se po zdajšnjih izračunih pred 20. avgustom ohladilo za več stopinj Celzija, pri čemer naj bi se temperature spustile do okrog dolgoletne normalnosti. Do nedavnega so sicer izračuni po osvežitvi kazali na možnost nove okrepitve subtropskega anticiklona z otoplitvijo ter šele nato na nadaljnjo izrazitejšo ohladitev. Ta evolucija po zadnjih izračunih postaja manj verjetna. Kaže namreč, da bi lahko po osvežitvi prijetne avgustovske temperature vztrajale več dni.