Slovenija in FJK včeraj v primežu močno povečanega prometa

Črno soboto so napovedovali in črna sobota je prišla, čeprav je bil promet zaradi odhajanja dopustnikov na počitnice (oz. vračanja z le-teh) sprva manj intenziven od predvidenega, saj se je marsikdo na pot podal že v petek, kar velja tako za Italijo kot za Furlanijo - Julijsko krajino, kjer so prav v petek na avtocestah, ki jih upravlja družba Autostrade Alto Adriatico, našteli 202.000 vozil, medtem ko se je včerajšnji dan začel s sicer manjšim številom vozil na cestah v primerjavi z enakim obdobjem lani, ki pa se je v teku dneva postopoma večalo. Na slovenskih avtocestah pa so se uresničile napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna in je prišlo do številnih zastojev, zlasti na primorski avtocesti, kjer so se samo dopoldne zgodile kar štiri prometne nesreče.

Moščenice pod pritiskom

V Italiji je že v petek družba za avtoceste Anas napovedala, da se bo na ceste oz. avtoceste zgrnilo več kot 25 milijonov vozil. Sicer se je gost promet začel prav v petek, največjo kritičnost pa so pričakovali včeraj dopoldne, pri čemer je na italijanskem avtocestnem omrežju prišlo do več nesreč in zastojev, kot npr. pri Genovi, kot poroča portal RaiNews.

Na avtocestah, ki jih upravlja družba Autostrade Alto Adriatico, v glavnem v FJK, so včeraj zjutraj v glavnem zabeležili manjše število vozil od predvidenega in tudi manj kot pred letom dni, ko je bilo na avtocestah okoli 200.000 vozil: sprva je bilo za kar šest odstotkov vozil manj, zatem tri odstotke manj in število vozil je začelo naraščati. Vsekakor so se mnogi ravno zato, da bi se izognili gneči na cestah, na pot podali že v petek, ko so zabeležili kar 202.000 vozil.

Zaradi zaprtja hitre ceste H4 po Vipavski dolini v Sloveniji in posledičnega preusmerjanja vozil proti mejnemu prehodu Fernetiči na Tržaškem je bila precej pod pritiskom cestninska postaja pri Moščenicah, kjer so ob izhodu z avtoceste A4 zabeležili 12 odstotkov več vozil kot lani. V dopoldanskih urah se je tako kar dvakrat ustvarila trikilometrska kolona, zaradi česar je v akcijo stopil pomožni avtomobil, ki je vozila preusmerjal na avtocestni odsek A34 od Vileša do Gorice. Največji pretok vozil (2700 na uro) pa so na avtocesti A4 v smeri proti Trstu zabeležili na odseku med krajema San Giorgio di Nogaro in Palmanovo, zastoje so zabeležili tudi na omenjenem odseku v smeri proti Vidmu zaradi vračanja dopustnikov z obmorskih letovišč oz. odhajanja v gorska letovišča.