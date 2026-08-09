Skavtinje in skavti na jamboreeju praznujejo okrogli jubilej

V Dolenjah pri Ajdovščini še jutri bo taborila »velika skavtska družina«. S temi besedami je srečanje nekaj več kot 500 udeležencev šestega slovenskega jamboreeja opisala Neža Petaros, načelnica velikega skavtskega srečanja, s katerim Slovenska zamejska skavtska organizacija praznuje svoj 50. rojstni dan. Jubilej bodo na osrednji proslavi jutri praznovali v družbi skavtov združenja Agesci, koroških skavtov in tabornikov.

Od oktobra lani so trajale priprave na dvotedenski tabor, poleg Neže Petaros so v organizacijskem odboru sedeli še načelnik Andrej Čavdek, Maja Devetak, Noel Piščanc, Saša Marsetti, Ivana in Nika Cotič ter Petra Debelis, avtorica grafične podobe logotipa jamboreeja in priložnostne brošure.

Prostrano jaso so 26. julija najprej zasedli tržaški in goriški izvidniki in vodnice. Otroci, volčiči in volkuljice, so med 2. in 9. avgustom taborili v lovski koči v Gojačah. V petek so se pridružili še roverji in popotnice, člani najstarejše veje, ki se bodo peš odpravili na potovalni tabor vse do Trsta. Predvsem pa je taborni prostor med petkom in nedeljo odprt za obiskovalce, skavte, ki niso več aktivni v organizaciji, in prijatelje, da bi skupaj praznovali Abrahama slovenskih skavtov in skavtinj v Italiji.

Tabor nas je na prijetno sveže sobotno jutro sprejel s kavo iz taborne kuhinje in skupnim zborom vseh starostnih vej skavtov in skavtinj. Načelnika tabora Neža Petaros in Andrej Čavdek sta zapiskala v piščalko, pod zastavo je priteklo malo morje otrok, najstnikov in odraslih. Krikom gesel vodov in klanov je sledilo dviganje zastave, spremljali sta ga Skavtska pesem in Zdravljica, himna Republike Slovenije.