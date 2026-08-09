Med Tržičem in Štivanom se je vnel gozdni požar

Med Tržičem in Štivanom se je okrog 16.00 vnel gozdni požar. Dim je viden daleč naokrog. Državno cesto št. 14 so zaprli za promet. Na delu so gasilci iz Tržiča in iz Trsta, na pomoč so poklicali tudi gasilski helikopter Drago, ki je priletel iz Benetk. Požar še ni pod nadzorom, so sporočili gasilci, ogenj že dosega krošnje dreves.

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je na svojem Facebook profilu sporočil, da pri gašenju sodelujejo tudi prostovoljci civilne zaščite. »Izogibajmo se območju, zato da ne ogrožamo lastne varnosti in ne motimo operacij gašenja,« med drugim opozarja.