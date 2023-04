V Kopru so varnostniki v trgovini z mešanim blagom prijeli moškega, ki je kradel prehrambene artikle. Ugotovili so, da je odtujil »plen« v skupni vrednosti 12,82 evra. Policisti so moškega, sicer 47-letnika iz Izole, zaslišali in bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo zaradi tatvine.