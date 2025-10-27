Umetna inteligenca si utira pot, skrbi pa ne manjka

Umetna inteligenca (UI) v naši družbi ni več novost, vsi smo že slišali zanjo, pa tudi za z njo povezane potencialne prednosti in nevarnosti, mnogi so jo že preizkusili ali jo celo redno uporabljajo. Ob letošnjem svetovnem tednu medijske in informacijske pismenosti (24.-31. oktober), ki ga je proglasila Organizacija Združenih narodov, se poglobitve posvečajo ravno odnosu z UI, zaradi česar so pri svetovni mreži neodvisnih raziskovalnih podjetij WIN in slovenskem Inštitutu Mediana objavili raziskavo, ki je v 38 državah »izmeril « pogostost uporabe UI in zaupanje vanjo.

Kaj mislijo v Sloveniji in Italiji

Raziskava je pokazala, da je v Sloveniji skoraj polovica ljudi zaskrbljenih zaradi umetne inteligence, saj jih vznemirja, da ta lahko ustvarja in širi lažne informacije. Slovenski podatek (47 %) je nad svetovnim povprečjem (45 %), a hkrati blizu evropskega, ki znaša 48 odstotkov.

Delež prebivalstva, ki še nikoli ni uporabil nobenega izmed orodij umetne inteligence, je v Sloveniji (42 %) višji kot v Italiji (36 %), primerljiv pa je podatek o ljudeh, ki UI uporabljajo redko. Tak odgovor je v Italiji izbralo 26 odstotkov sodelujočih pri raziskavi mreže WIN, v Sloveniji, za katero so podatke zbrali pri Mediani, pa odstotek manj.