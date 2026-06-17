Umik klapavic iz Hrvaške, ki so bile naprodaj na koprski tržnici

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila sveže dagnje hrvaškega dobavitelja Vladimirja Bašića, ki so bile na prodaj na koprski tržnici.

Živilo so umaknili, ker je bila z analizo v njem ugotovljena prisotnost bakterije Escherichia coli kot indikator fekalnega onesnaženja.

Serijska oznaka izdelka je 2593526.

Živilo ni več v prometu. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike, ki ga morda zamrznjenega še hranijo doma, prosi, da živilo zavržejo.