V Buji na Videmskem je danes ob 9.30 v silovitem trčenju v križišču na deželni cesti Osovana izgubil življenje 70-letni voznik peugeota, sicer domačin in je bila huje poškodovana 28-letna voznica forda fiesta iz Brescie. Na kraj so prišli reševalci službe 118, gasilci in karabinjerji, priletel je tudi reševalni helikopter, toda za voznika ni bilo več pomoči. Mlado voznico so prepeljali v videmsko bolnišnico.