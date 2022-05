Umrl je Boris Pahor

V noči na ponedeljek je na svojem domu v Trstu umrl starosta slovenskih pisateljev Boris Pahor. Bil je star 108 let.

Pahor je bil je neutrudljiv pričevalec 20. stoletja, njegov najbolj znan roman je Nekropola, s katerim je v svet ponesel svojo taboriščno izkušnjo.

Rodil se je 26. avgusta 1913 v slovenski družini v Trstu. Kot otrok je bil priča fašističnemu požigu Narodnega doma v Trstu, opisal ga je v Grmadi v pristanu. Med drugo svetovno vojno se je pridružil osvobodilni fronti, leta 1944 so ga nemške oblasti poslale v koncentracijsko taborišče Natzweiler-Struthof. Kasneje so ga prestavili še v druga taborišča. Bil je prejemnik številnih priznanj, med njimi Prešernove nagrade, srebrnega častnega znaka RS in francoskega reda legije časti.

Ob stoletnici požiga Narodnega doma, 13. julija 2020, sta mu italijanski predsednik republike Sergio Mattarella in slovenski predsednik republike Borut Pahor v Trstu izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.