Umrl je branitelj Sarajeva, general Jovan Divjak

Po hudi bolezni se je le nekaj dni pred svojim 84. rojstnim dnem za vselej poslovil Sarajevčan srbskih korenin Jovan Divjak. Celo vojno je preživel v obleganem Sarajevu kot general bosanske vojske, ki je branila mesto. »Najpomembnejše je ljubiti in biti ljubljen,« je leta 2018 povedal v tržaškem Novinarskem krožku, kamor je prišel na povabilo KD Tina Modotti. Dvorana krožka ni mogla sprejeti vseh obiskovalcev, ki so prišli, da bi prisluhnili Divjaku.

Takrat je dejal, da je srečen, ker je preživel vojno in lahko drugim pripoveduje o tem, kar je doživel. Svoje izkušnje je rad delil z vsemi, večkrat je pripoved začinil s smešnicami ali duhovitimi anekdotami.

Bil je prepričan, da bi morali v življenu vsi narediti nekaj pomembnega. Po tem vodilu je tudi sam živel: za svoj največji življenjski uspeh je štel projekt Obrazovanje gradi BiH - Izobraževanje gradi Bosno in Hercegovino, nevladno organizacija, ki podpira študij otrok in mladih: v prvi vrsti vojnih sirot, a tudi talentiranih otrok iz socialno ogroženih okolij (na primer Romov). Do šolskega leta 2019/2020 so podelili 7351 letnih štipendiji v višini več kot treh milijonov evrov.