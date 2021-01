V 61. letu je umrl poslanec SAB Franc Kramar. V DZ je bil izvoljen na zadnjih parlamentarnih volitvah, bil je tudi član več parlamentarnih odborov. Njegovo poslansko mesto naj bi predvidoma zasedla Alenka Bratušek, poročajo mediji. Kramar je bil v zadnjem času bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni.

Rodil se je 22. aprila 1960 v Bohinski Bistrici, izobraževanje je kot inženir lesarstva zaključil na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 do 1998 in od leta 2002 do leta 2018 je bil župan občine Bohinj, leta 2018 je bil izvoljen za poslanca. Predsednica SAB Alenka Bratušek in predsednik DZ Igor Zorčič sta družini in vsej najbližjim izrekla sožalje.