Umrl v eksploziji razpršilca s poliuretanom

V kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem je danes popoldne med opravljanjem vzdrževalnih hišnih del umrl 68-letni moški. Uporabljal je razpršilec s poliuretanom, ko je ta iz še nepojasnjenih vzrokov nenadno počil. Eksplozija ga je usodno poškodovala v prsni koš. Moški je dela opravljal na vrtu, pri čemer noben objekt ni bil poškodovan.

Kljub hitremu posredovanju reševalcev deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 zanj ni bilo več pomoči. Poškodbe so bile prehude in je bil na kraju mrtev. Truplo so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kjer bodo na podlagi odredbe državnega tožilstva opravili obdukcijo. Dogodek preiskujejo karabinjerji iz Pordenona.