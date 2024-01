Umrli so voznik tovornjaka, voznica rešilca in pacientka

Deželne ceste so že na drugi dan v letu zahtevale visok krvni davek. V hudi prometni nesreči na Pordenonskem so danes umrli trije ljudje – voznik tovornjaka, prostovoljka rdečega križa in bolnica, ki je po pregledu v bolnišnici v Padovi komaj čakala, da jo rešilec pripelje domov. Še dve poškodovani so odpeljali v bolnišnico v Videm oziroma v Pordenon. Ena od teh, bolničarka na rešilcu, je v kritičnem stanju.

Do prometne nesreče je prišlo danes, 2. januarja, okoli 13.30 na deželni cesti 177 Cimpello–Sequals v občini Zoppola, ki povezuje Pordenon z njegovim severnim zaledjem. Na ravninskem odseku prometne arterije, kjer vozniki pogosto prekoračijo dovoljeno hitrost, sta po vsej verjetnosti trčila rešilec in tovornjak, ki se je po prvih ugotovitvah v poskusu zaviranja prevrnil in obtičal v jarku, ki deželno cesto ločuje nižje ležeče lokalne ceste. Trenutno še ugotavljajo natančno sosledje dogodkov, saj je bilo v nesreči soudeleženo še terensko vozilo Bmw X5.

Žrtve so 49-letna Graziella Mander iz kraja Sequals, prostovoljna voznica rešilnega vozila enote v Maniagu, 80-letna Claudia Clement, ki se je po upokojitvi iz Švice preselila v Vivaro, in voznik tovornjaka, 52-letni Pierantonio Petrocca, ki je ravno včeraj nastopil novo službo pri prevoznem podjetju.

Novica o tragični nesreči je včeraj pretresla celotno deželno javnost. Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je ob sožalnih mislih spomnil na dragoceno delo tisti, ki za dobrobit deželnega prebivalstva pogosto tvegajo življenje.