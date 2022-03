Državna komisija Unesca je zavrnila kandidaturo »italijanske kave espresso med kulturo, rituali, socialnostjo in literaturo od Benetk do Neaplja«. Na današnjem telematskem zasedanju, ki ga je vodil Franco Bernabè, so določili, da bo italijanska kandidatura, ki jo bodo predstavili medvladnemu odboru za kulturno nesnovno dediščino leto 2023 »italijanska umetnost opere«.

Unesco je sicer na svoji spletni strani zapisal, da so dosje kandidature espresso kave člani upravnega odbora zelo cenili.