V Novi Gorici so ustanovili zamejsko kulturno koordinacijo, v okviru katere si bodo prizadevali za krepitev skupnega slovenskega prostora, za povezovanje, mreženje in izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks. Listino o ustanovitvi koordinacije, ki združuje krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski, so podpisali podpredsednik vlade Republike Slovenije in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ministrica za kulturo Asta Vrečko ter predstavniki zamejskih organizacij - Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze iz Avstrije, Zveze slovenskih kulturnih društev, Slovenske prosvete in Zveze slovenske katoliške prosvete iz Italije, Zveze slovenskih društev na Hrvaškem ter Državne slovenske samouprave in Zveze Slovencev na Madžarskem. Zaradi drugih sočasnih obveznosti se podpisa niso uspeli udeležiti predstavniki Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša.