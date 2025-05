Ustava Italijanske republike in statut FJK tudi v slovenščini

Ustava Italijanske republike in statut FJK sta odslej tudi v slovenščini. Za novo dvojezično izdajo je poskrbel deželni svet FJK. Italijansko-slovenska različica se tako pridružuje izvirni publikaciji v italijanščini in italijansko-furlanski varianti.

Deželni svetnik SSk Marko Pisani, ki je predsedniku Mauru Bordinu predočil potrebo po prevodu, poudarja, da gre za dragoceno publikacijo, ker predstavlja najbolj ažurirani prevod temeljne listine Italijanske republike. Delili jo bodo med drugim šolarjem na obisku deželnega sveta, je napovedal, in ocenil, da gre za zanimivo dopolnilo k državljanjski vzgoji in k trdnejši zavesti o vrednotah demokracije, svobode, pravne države in odgovornega državljanstva, na katerih temelji demokratična država.