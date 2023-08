V Ajdovščini je pred slabo uro začela padati toča, velika kot jajce. Nad Vipavsko dolino se je namreč razbesnelo silovito neurje, o veliki toči poročajo tudi iz Štanjela, kjer son imela zrna toče premer do 7 centimetrov. Škoda, ki jo je povzročilo neurje s točo, še ni znana, kmetje in vinogradniki so prav gotovo zaskrbljeni, saj se trte šibijo pod težo grozdja, ki bi ga morali obrati v naslednjih tednih.