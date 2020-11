V Argentini niso pozabili na Sulčiča

Argentinski mediji se v teh dneh niso razpisali samo o smrti Diega Armanda Maradone, temveč tudi o stadionu La Bombonera v Buenos Airesu, kjer je pokojni igral za ekipo Boca Juniors. V raznih člankih, radijskih poročilih in televizijskih oddajah se tako pojavlja tudi ime arhitekta Viktorja Sulčiča (1895-1973), glavnega načrtovalca znamenitega stadiona, ki je v teh urah postal kraj romanja Maradoninih občudovalcev in prebivalcev Buenos Airesa na sploh. Ponoči je La Bombonera v popolni temi, gori samo luč, ki pooseblja Maradono. Italijanska občila so v teh dneh prezrla Sulčiča, čeprav je bil uradno italijanski državljan.

Zgodba o Sulčiču in Bomboneri (dograjena je bila leta 1940) je po svoje precej žalostna. Kriški arhitekt zaradi birokratskih težav takrat ni smel biti med podpisniki načrta za stadion (formalno sta ga podpisala kolega Josè Luis Delpini in Raùl Beso), zadevo so rešili šele precej let pozneje. Danes v Argentini vsekakor vsi priznavajo, da je bil arhitekt slovenskega rodu idejni oče Bombonere. Sulčič je bil v Buenos Airesu aktiven član slovenske skupnosti, sodeloval je v društvu Sokol in bil vodja skupine, ki je izdajala časopis Novi list. V argentinskem glavnem mestu je leta 1934 izdelal tudi načrt za največjo mestno tržnico, ki je bila leta 1999 predelana v nakupovalno središče Abasto.