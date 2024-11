V Avstriji od danes zaradi ptičje gripe poostrili varnostne ukrepe

V Avstriji zaradi nevarnosti širjenja ptičje gripe od danes veljajo poostreni varnostni ukrepi v perutninarstvu. Na območjih z močno povečanim tveganjem reja perutnine na prostem ni dovoljena, po vsej državi pa je prepovedano hranjenje prostoživečih živali. Bolezen so doslej potrdili na petih farmah, pri razkuževanju bo pomagala tudi vojska.

Avstrijsko ministrstvo za zdravje, pristojno tudi za zaščito živali, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA za vso državo izdalo navodilo, da je treba stike med perutnino in divjimi pticami preprečiti z mrežami ali strehami.

Na farmah tudi sicer veljajo strogi higienski ukrepi. Premiki živali so dovoljeni le z vnaprejšnjim soglasjem pristojnih, na območjih z močno povečanim tveganjem pa je reja perutnine na prostem dovoljena le tistim, ki imajo manj kot 50 živali.

Nove primere ptičje gripe so nedavno odkrili na štirih farmah s skupno okoli 200.000 živalmi v Zgornji in Spodnji Avstriji, nato pa na še eni farmi v Spodnji Avstriji. Za pomoč pri razkuževanju vozil za odvoz okuženih živali so oblasti vpoklicale tudi vojake, ki bodo na terenu predvidoma do nedelje.

Ptičjo gripo so oktobra potrdili tudi v Sloveniji in v FJK. Odkrili so jo pri labodih na Ptuju in v Brežicah ter pri perutnini v ptujski občini. V FJK pa so žarišče ptičje gripe odkrili v puranji farmi v kraju San Giorgio di Nogaro. Pristojne oblasti so tedaj odredile odstrel 25.000 puranov.