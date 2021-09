Na deželni cesti št. 646 v Bardu pri naselju Mužac se je sinoči poškodoval 45- letni nemški motorist. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad svojim harley davidsonom in padel v bližini predora ter obležal na cestišču. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v videmsko bolnišnico.