V Bocnu zasuk na desno

Glavno mesto Južne Tirolske bo prvič po vojni vodil župan iz vrst desne sredine. V drugem volilnem krogu je namreč Claudio Corrarati premagal kandidata leve sredine Jurija Andriolla, ki je v prvem krogu za tekmecem zaostajal za skoraj 10 % glasov. V nedeljo je razlika med kandidatoma znašala manj kot dva odstotka. Južnotirolska ljudska stranka (SVP) je svojim volivcem pustila svobodno izbiro, mnogi volilci vodilne stranke nemške in ladinske skupnosti pa so glasovali za Andriolla, kar pa ni bilo dovolj za njegovo zmago.

Podjetnik Corrarati, ki obvlada nemščino in nima strankarske izkaznice, velja za zmernega politika. V preteklosti je sodeloval tudi z dosedanjo levosredinsko bocensko upravo, tako da mu je marsikdo celo napovedal župansko kandidaturo z levo sredino.

Navdušeni nad njegovo zmago so državni voditelji desne sredine. Medtem ko vodja Lige Matteo Salvini govori o zgodovinskem preobratu v Bocnu, so v stranki Bratov Italije prepričani, da je končno padel »bocenski zid« ter da so bili premoščeni »zgodovinski predsodki do desnice.«

V Meranu je bila za novo županjo izvoljena Katharina Zeller (SVP).